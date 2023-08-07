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НовостиПроисшествия7 августа 2023 5:40

Мужчина получил ожоги лица и тела при пожаре на улице Литвинова в Ижевске

Молодой человек 2005 года рождения получил травмы при работе с перфоратором в столице Удмуртии
Софья Кель
Инцидент произошел во время профилактических работ

Инцидент произошел во время профилактических работ

Фото: Архив КП

6 августа, в 14:40 на улице Литвинова в Ижевске произошел опасный инцидент во время дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Молодой человек 2005 года рождения получил ожоги лица, правого плеча и левой голени. Пожар начался из-за неисправности перфоратора, – устройство загорелось во время поиска дефектов на электрическом кабеле в земле.

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