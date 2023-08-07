В России для курьеров хотят ввести курсы вождения на электросамокатах

Люди стали чаще обращать внимание на нарушение ПДД курьерами на самокатах Фото: Архив КП

В связи с тем, что на дорогах все чаще случаются происшествия с участием курьеров на самокатах было предложено ввести для них курсы вождения. Об этом сообщает RT.

Отмечают, что люди все чаще стали обращать внимание не неправильное вождение со стороны курьеров на самокате. Граждане не знают, – понимают ли доставщики, как правильно использовать транспортные средства и чем заканчиваются ДТП.

Курсы вождения помогут быть уверенными, что курьеры знают теорию правил дорожного движения, а также умеют эксплуатировать средство передвижения. Напомним, ранее Минтранс России рассказал об ужесточении ответственности за нарушение ПДД на электросамокатах. «Комсомолка» объяснила, что собираются ввести законодатели.

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