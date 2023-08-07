Женщину отправили в колонию за нападение на росгвардейца в Ижевске

Подсудимая признала вину Фото: Амир Закиров

В Ижевске по обвинению в применении насилия к полицейскому осудили 22-летнюю жительницу Можгинского района. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

Напомним, инцидент произошел 7 марта 2023 года. На перекрестке улиц Чугуевского и Пушкинская сотрудники полиции остановили «Ладу Калина Кросс». За рулем находилась пьяная подсудимая. Женщина отказала росгвардейцу открыть дверь, когда он попросил об этом, а затем нажала на газ, когда страж порядка разбил окно. В результате полицейского проволокли по земле. Он получил ссадины и кровоподтеки на руках.

Подсудимая вину в совершении преступления признала. Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорил к 10 месяцам в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

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