52-летний водитель легковушки скончался в ДТП под Ижевском 6 августа

Мужчина скончался до приезда скорой помощи. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

6 августа, в 6:00 на 26-м км дороги «Ижевск-Люк» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

«Рено Логан» под управлением 52-летнего мужчины съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП водитель скончался на месте аварии до приезда скорой помощи.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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