Ижевчанина осудили за хранение наркотиков

Приговор вступил в законную силу Фото: Архив КП

В Ижевске по обвинению в хранении наркотиков осудили 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.

В марте 2023 года мужчина подобрал на улице Ключевой поселок сверток с наркотиками общей массой 1,16 грамма. Найденные запрещенные вещества ижевчанин забрал себе. Позднее наркотики обнаружили стражи порядка во время обыска.

Мужчина признал вину в совершении преступления и раскаялся. Суд признал его виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и приговорил к 3 годам и 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сотрудника УФСИН по Удмуртии предостерегли от разглашения гостайны

Движение транспорта на границе Удмуртии и Татарстана закроют до 30 сентября

Тело 34-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли в Удмуртии