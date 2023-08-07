Ижевчанина осудили за хранение наркотиков

Приговор вступил в законную силу
Фото: Архив КП
В Ижевске по обвинению в хранении наркотиков осудили 31-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда столицы Удмуртии.
В марте 2023 года мужчина подобрал на улице Ключевой поселок сверток с наркотиками общей массой 1,16 грамма. Найденные запрещенные вещества ижевчанин забрал себе. Позднее наркотики обнаружили стражи порядка во время обыска.
Мужчина признал вину в совершении преступления и раскаялся. Суд признал его виновным по части 2 статьи 228 УК РФ и приговорил к 3 годам и 8 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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