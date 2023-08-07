До 5 лет колонии грозит жителям Удмуртии за кражу гусей

Мужчине вернули украденных гусей и корм. Фото: @mvdudm18

В Можгинском районе по подозрению в краже задержали 53-летнего и 64-летнего местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, мужчины украли у 35-летнего знакомого 13 гусей и корм. Один из подозреваемых знал, что потерпевший держит на своем участке домашний скот. Мужчины дождались ночи, проникли на участок, поймали гусей в мешки и закинули в прицеп машины. Затем сообщники вынесли 5 мешков пшеницы для корма птиц и увезли украденное за 10 км от дома потерпевшего. Через некоторое время мужчина вернулся домой и, обнаружив пропажу, сообщил в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Мужчинам грозит до 5 лет колонии. В ведомстве отмечают, что потерпевшему вернули украденное.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сотрудника УФСИН по Удмуртии предостерегли от разглашения гостайны

Движение транспорта на границе Удмуртии и Татарстана закроют до 30 сентября

Пик жары придется на середину недели: синоптики рассказали о погоде в столице Удмуртии на ближайшие 7 дней