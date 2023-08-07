269 домов Ижевска останутся без горячей воды в период с 8 по 22 августа

Проверки труб необходимы для обнаружения дефектов Фото: Амир Закиров

С 8 по 22 августа в Ижевске проведут еще два этапа гидравлических испытаний теплосетей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Так, с 8 по 21 августа без горячей останутся жильцы следующих многоэтажек:

Кирова 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 140

Коммунаров 224а, 226, 226а, 228, 230, 317, 319, 319а, 321, 323, 325, 327, 349, 351, 353, 353а, 355, 357, 361, 363

Пушкинская 240, 240а, 242, 244, 245, 246, 247, 247а, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 266а, 268, 270, 272

Удмуртская 249а, 249Б, 249в, 251, 251а, 251Б, 253, 253а, 253Б

переулок Широкий 53, 71а, 73.

А с 9 по 22 августа энергетики проведут работы по следующим адресам:

Автозаводская 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 42а, 44, 44а, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72

Барышникова 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83

Короткова 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17а, 19, 23

Петрова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 32, 33, 33а, 33Б, 34, 36, 37, 39, 39а, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 47, 47а, 51, 51а

Сабурова 1, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75

Т.Барамзиной 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 74а/1, 9

Труда 3.

Энергетики проверят трубы на наличие дефектов, что снизит вероятность аварий в следующий отопительный сезон. Гостей и жителей города просят обходить раскопы и не заходить за ограждения. При прорывах обращайтесь в диспетчерскую теплосетей: 903-543, 903-545 или в городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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