Лучше дома: для ижевчан, кто жаждет изменений

Фото: Tele2

Сделать так, чтобы и вам хорошо, и гостям неплохо. Август – традиционный период квартирных ремонтов, разбора кладовок и раскопок на балконе, поисков вдохновения и реализации идей, которые были отложены на «потом когда-нибудь». Ранее мы вместе с Tele2 составили гид-помощник, как превратить квартиру из места для «быстро поесть, поспать и убежать по делам» в любимый дом, где всегда лучше. В подборке вы найдете идеи для каждой комнаты и только самое нужное для комфортной жизни всех членов семьи, включая современные устройства и технологии. Что можно улучшить уже сейчас, не разорив семейный бюджет, читайте в проекте «Лучше дома» и кликайте по комнатам.

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