Погода в Ижевске на день: 8 августа температура воздуха составит около +27 градусов

Прогноз для ижевчан на вторник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 8 августа в столице республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Впрочем, гидрометцентр России прогнозирует в течение дня кратковременные дожди.

Температура воздуха днем составит около +25.. +27°С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 8-13 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, будет до +15°С. Осадков не ожидается. Ветер изменится на северный и снизит скорость до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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