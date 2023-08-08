Погода в Ижевске на день: 8 августа температура воздуха составит около +27 градусов

Прогноз для ижевчан на вторник
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на вторник.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 8 августа в столице республики ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Впрочем, гидрометцентр России прогнозирует в течение дня кратковременные дожди.
Температура воздуха днем составит около +25.. +27°С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 8-13 м/с.
Вечером, по данным гидрометцентра России, будет до +15°С. Осадков не ожидается. Ветер изменится на северный и снизит скорость до 3 м/с.
Желаем вам отличного дня!
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