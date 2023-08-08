Крупный пожар произошел в СНТ «Рассвет» в Ижевске 7 августа

О пострадавших не сообщается Фото: Мария Бакланова

7 августа, в 11:00 в Индустриальном районе Ижевска произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, из-за неправильной конструкции дымовой трубы в СНТ «Рассвет» загорелась баня. Пламя быстро разрослось и перекинулось на соседний участок. В результате огонь уничтожил кровлю и внутреннюю отделку бани на 18,5 кв.м на одном участке, а на другом – повредил внутреннюю отделку бани и общую кровлю постройки с сараем на 27 кв.м.

Пожарные отметили, что это наиболее серьезное происшествие за минувшие сутки. Всего за день произошло три пожара.

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