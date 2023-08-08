272 жителя Удмуртии заболело ГЛПС за первые 7 месяцев 2023 года

12 детей заболели ГЛПС с начала 2023 года Фото: Амир Закиров

За 7 месяцев 2023 года геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) в Удмуртии заболело 272 человека, в том числе 12 детей. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

Все случаи заражения подтверждены лабораторными анализами. Согласно данным специалистов, в 72% случаев заразившимися были мужчины и в 28% – женщины.

Случаи ГЛПС зарегистрировали в 19 сельских районах и 5 городах Удмуртии. Среди лидеров по числу заболевших Сюмсинский, Алнашский и Кизнерский районы. 57% случаев заражения связаны с бытовым путем заражения, 32% – с работами на садоогородах и 11% – с посещением леса.

Специалисты отмечают, что возбудитель болезни выделяется в моче, слюне и кале мышевидных грызунов. Летом у этих переносчиков происходит миграция, и они забираются садовые домики, гаражи и здания. Вирус может сохранятся в пыли и оседать на предметы и продукты.

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