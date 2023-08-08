Председатель совета дома в Ижевске отсудила у ЖЭК 15 тысяч рублей

Решение суда вступило в законную силу Фото: Диля Ахмадишина

Председатель совета дома на улице Холмогорова в Ижевске отсудила у ЖЭК 15 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Домовой совет».

В течение двух лет женщина выполняла обязанности председателя совета. За это управляющая компания ежемесячно выплачивала ей 6 тысяч рублей. В январе 2022 года потерпевшая уволилась, но зарплату за последние два месяца работы так и не получила. Требования женщины в УК проигнорировали, и тогда она отправилась в Центр защиты прав граждан, где ей помогли составить исковое заявление.

Суд взыскал с УК 15 тысяч рублей, куда вошли невыплаченная зарплата, а также почтовые и судебные расходы. Решение суда вступило в законную силу.

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