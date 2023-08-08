ХК Ижевска «Ижсталь» обыграл казанский «Барс» 7 августа

Фото: @hc_bars_kazan

7 августа в казанском дворце спорта прошел товарищеский матч между командами «Ижсталь» и «Барс». В стартовой игре предсезонного турнира памяти заслуженного тренера СССР Юрия Моисеева победу одержал ХК из Ижевска.

Уже на 6 минуте первой двадцатиминутки Максим Устимкин открыл счет и забил шайбу хозяевам льда. На 15 минуте казанцам удалось сравнять счет, но буквально через минуту «сталевары» вновь забили гол. На перерыв команды ушли со счетом 2:1.

Во втором периоде «Ижсталь» сохранила преимущество. Две шайбы забил Александр Шевченко. Но хозяева льда сократили отставание и за три минуты до окончания периода сравняли счет до 4:4.

В третьем периоде «сталевары» вновь вышли в лидеры и забили два гола – отличились Ислам Гайнуллин и Дмитрий Кормилов. Таким образом матч закончился со счетом 6:4 в пользу «Ижстали». Следующий матч «сталеваров» пройдет 8 августа с «Южным Уралом» из Орска.

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