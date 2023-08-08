Экс-полицейского из Ижевска осудили за «откаты» от подчиненных

Полицейского уволили и оштрафовали
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске по обвинению в злоупотреблении полномочиями осудили бывшего полицейского. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.
Мужчина занимал руководящую должность в звене МВД по Ижевску. За покровительство по службе и игнорирование ошибок полицейский брал у подчиненных деньги, которые те получали в качестве премии.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и оштрафовал. В пресс-службе МВД отметили, что мужчину уволили из органов внутренних дел за «совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД».
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