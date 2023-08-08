Утонувшего человека обнаружили на реке в Удмуртии 8 августа

Фото: @pssur

8 августа в Глазове в районе дамбы на реке Чепца обнаружили тело утонувшего человека. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

Тело находилось в 20 метрах от берега. С помощью двух веревок спасатели вытащили тело из воды и передали следственной группе. Обстоятельства и причина гибели выясняются.

В случае, если вы стали свидетелем трагедии или вам необходима помощь, нужно обращаться по телефону 112.

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