Утонувшего человека обнаружили на реке в Удмуртии 8 августа

Фото: @pssur
8 августа в Глазове в районе дамбы на реке Чепца обнаружили тело утонувшего человека. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
Тело находилось в 20 метрах от берега. С помощью двух веревок спасатели вытащили тело из воды и передали следственной группе. Обстоятельства и причина гибели выясняются.
В случае, если вы стали свидетелем трагедии или вам необходима помощь, нужно обращаться по телефону 112.
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