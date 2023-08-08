Еще 10 дел возбудили в отношении преподавателя вуза из Ижевска за взятки

Возбуждено еще 10 уголовных дел. Фото: СУ СК России по Удмуртии

Еще 10 случаев получения взяток преподавателем вуза в Ижевске выявили следователи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Напомним, в начале июня 51-летнего доцента кафедры в университете задержали по подозрению в получении взяток от студентов. По версии следствия, получая деньги за оценки и защиту дипломов, преподаватель незаконно обогатился более чем на 1 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) были выявлены дополнительные эпизоды взяточничества в размере от 15 до 30 тысяч рублей. Следователи возбудили еще 10 уголовных дел по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

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