Стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска повысят до 31 рубля

Цены на проезд повысят на два рубля Фото: Амир Закиров

С 21 августа стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска составит 31 рубль. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

В связи с этим изменится стоимость проездных, а также цена безналичной оплаты проезда (30 рублей). Повышение тарифа связано с ростом цен на электроэнергию и необходимостью капитального ремонта инфраструктуры. По информации ИжГЭТ, вырученные с повышением тарифа деньги помогут предприятию отремонтировать 2 км рельсов и повысить зарплату сотрудникам. Помимо индексации оплаты труда работникам ИПОПАТ также планирует установить валидаторы в еще 100 автобусах.

Напомним, последнее повышение тарифов на проезд в общественном транспорте произошло 10 января 2023 года. Основной причиной изменения стоимости тогда назвали рост цен на запчасти и топливо.

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