Более 140 тысяч рублей украл у жительницы Ижевска новый знакомый из бара

Молодому человеку грозит до 6 лет колонии Фото: Мария Бакланова

Более 140 тысяч рублей лишилась 42-летняя жительница Ижевска после посещения бара с незнакомцами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В заведении женщина познакомилась с двумя мужчинами, выпила с ними, а затем пригласила в гости. По версии следствия, один из новых знакомых потерпевшей похитил у нее мобильный телефон и банковскую карту. Подозреваемым оказался 20-летний ранее судимый за кражу житель поселка Игра. На украденные деньги молодой человек купил мобильный телефон и два электросамоката, а гаджет потерпевшей сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Молодому человеку грозит до 6 лет колонии.

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