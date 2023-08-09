Спортивный стадион обновили в школе №5 в Ижевске

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В школе №5 в Ижевске обновили стадион. Об этом ВКонтакте сообщил и.о. замглавы администрации города по соцполитике Дмитрий Чистяков.

За сезон подрядчик обновил футбольное поле и резиновое покрытие на беговых дорожках, оборудовал спортплощадку и установил уличные тренажеры.

Стадион откроют 1 сентября. По словам политика, рабочие создали все условия для того, «чтобы ребята еще больше полюбили уроки физкультуры и спорт».

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