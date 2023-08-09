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НовостиОбщество9 августа 2023 4:05

Ручейковая улица и Ручейковый проезд появятся в Ижевске

Власти столицы Удмуртии дали названия новым улице и проезду в жилом районе «Орловский»
Софья Кель
Фото: администрация Ижевска

Фото: администрация Ижевска

В Ижевске появятся Ручейковая улица и Ручейковый поезд. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Улица и проезд находятся в Октябрьском районе города в жилом районе «Орловский». Главное управление архитектуры и градостроительства администрации Ижевска внесет соответствующие изменения в государственный адресный реестр. Постановление вступило в силу 8 августа.

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