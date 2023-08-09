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НовостиОбщество9 августа 2023 5:25

«Можно написать конкретные инструкции»: психологи рассказали, как пожилым людям защититься от мошенников

Жителям Удмуртии дали советы по защите пожилых людей от мошенников
Виола Романова
Часто мошенники звонят одиноким людям

Часто мошенники звонят одиноким людям

Фото: Амир Закиров

Психологи Софья Сулим и Татьяна Гилева дали советы о том, как защитить пожилых людей от мошенников. Об этом сообщает RT.

По словам Софьи Сулим, самое важное это подобрать в разговоре нужный тон и ни в коем случае не кричать. Нужно также правильно подготовить пожилого человека: объяснить, что «времена сейчас сложные», не накручивать панику и не ругать.

«Можно написать конкретные инструкции: что мы делаем, что не делаем», – отметила эксперт.

Психолог Татьяна Гилева посоветовала научить пожилых людей отвечать «Я перезвоню» в случае, если позвонили с незнакомого номера. Сразу после этого им нужно связаться с детьми или внуками.

«Очень часто в такие разговоры вовлекаются одинокие люди, для них это контакт, возможность пообщаться. Тогда профилактика – это общение со своими пенсионерами, нужно понимать, чем они живут», – заключила психолог.

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