«Можно написать конкретные инструкции»: психологи рассказали, как пожилым людям защититься от мошенников

Часто мошенники звонят одиноким людям Фото: Амир Закиров

Психологи Софья Сулим и Татьяна Гилева дали советы о том, как защитить пожилых людей от мошенников. Об этом сообщает RT.

По словам Софьи Сулим, самое важное это подобрать в разговоре нужный тон и ни в коем случае не кричать. Нужно также правильно подготовить пожилого человека: объяснить, что «времена сейчас сложные», не накручивать панику и не ругать.

«Можно написать конкретные инструкции: что мы делаем, что не делаем», – отметила эксперт.

Психолог Татьяна Гилева посоветовала научить пожилых людей отвечать «Я перезвоню» в случае, если позвонили с незнакомого номера. Сразу после этого им нужно связаться с детьми или внуками.

«Очень часто в такие разговоры вовлекаются одинокие люди, для них это контакт, возможность пообщаться. Тогда профилактика – это общение со своими пенсионерами, нужно понимать, чем они живут», – заключила психолог.

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