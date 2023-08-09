МТС улучшила связь на дачных массивах и в местах отдыха в центральной части Удмуртии

Фото: пресс-служба МТС

МТС, цифровая экосистема, развернула новое покрытие сети 4G в дачном пригороде Ижевска. Скорость мобильного интернета выросла на треть, благодаря чему дачники и туристы смогут комфортно общаться по видеосвязи и использовать необходимые цифровые сервисы.

В разгар лета покрытие 4G МТС появилось в коттеджном поселке «Мартьяновские просторы», который находится в ближайшем пригороде Ижевска, а также в СНТ «Мирный», «Майский» и СК «Орион» Завьяловского района. Местные жители, садоводы и отдыхающие могут общаться с близкими в мессенджерах и соцсетях, находить полезную информацию, загружать тяжелые фото и видео, смотреть фильмы в хорошем качестве и пользоваться всеми сервисами цифровой экосистемы МТС.

«Летом традиционно в несколько раз возрастает спрос на мобильный интернет и сотовую связь в местах отдыха и дачных зонах. Мы провели ряд технических работ, которые позволили обеспечить качественную и надежную связь на большей части рекреационных зон. Впереди еще целый месяц лета, и какой бы вид развлечений ни выбрали наши абоненты – туристический поход, просмотр кино и сериалов на даче, рыбалка или отдых в палатке, – они могут быть уверены, что останутся на связи и смогут поделиться своими впечатлениями», – говорит директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.