49-летнего жителя Ижевска насмерть забили монтировкой в автомастерской

Обвиняемого приговорили к 10 годам колонии. Фото: @susk18

В Ижевске по обвинению в убийстве малознакомого мужчины осудили 43-летнего работника автомастерской. Об этом сообщает СУ СК России по Удмуртии.

18 мая 2022 года мужчина выпивал с коллегами в автомастерской. Затем осужденный отправился в магазин и по пути познакомился в 49-летним потерпевшим. Мужчины разговорились и в автосалон вернулись уже вместе.

Затем между потерпевшим и подсудимым произошла ссора, в ходе которой осужденный схватился за монтировку и несколько раз ударил нового знакомого по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Суд признал ижевчанина виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 10 годам в исправительной колонии особого режима.

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