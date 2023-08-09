Пять человек осудили за незаконную организацию азартных игр в Удмуртии

Осужденных приговорили к условным срокам лишения свободы. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Завьяловском районе по обвинению в незаконной организации азартных игр осудили 4 жителей Удмуртии и жителя Казани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

В июле 2018 года осужденные в возрасте от 37 до 60 лет открыли на улице Советская в селе Малая Пурга подпольное казино. Посетители заведения за деньги получали доступ к запрещенным азартным играм в интернете. Закрыть игорный дом стражам порядка удалось в марте 2020 года.

Суд признал сообщников виновными по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр группой лиц по предварительному сговору) и приговорил к различным срокам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

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