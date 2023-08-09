55-летний мужчина скончался в ДТП в Удмуртии 8 августа

Мужчина погиб на месте аварии. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

8 августа, в 19:10 на 15-м км дороги «Пажгурт-Валомаз» Селтинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

По предварительным данным, пьяный 44-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП скончался пассажир лихача – 55-летний мужчина. Также два других пассажира: 44-летняя женщина и 52-летний мужчина получили травмы. Сейчас они находятся в больнице под наблюдением медиков. Водитель остался не вредим.

В ведомстве отмечают, что пассажиры автомобиля не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, примерно две недели назад в отношении водителя уже составлялись административные материалы за вождение в нетрезвом виде.

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