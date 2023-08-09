Гороскоп на день: 10 августа Ракам стоит выбрать личный комфорт, а Водолеям – жизнь без риска

Вселенная подаст вам знак Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на четверг для всех знаков зодиака.

Овен

День будет полон неожиданностей. Будьте готовы ко всему. От долгой поездки до прыжка с парашютом. Не бойтесь пробовать себя в новом амплуа. Действуйте решительно. Удача на вашей стороне.

Телец

Вам может показаться, что все идет не так, как вы планировали. Не опускайте руки, все наладится. Будьте терпеливы и настойчивы в достижении своих целей. Каждый шаг на пути к успеху важен.

Близнецы

Этот день может стать для вас настоящим испытанием на прочность. Не бойтесь трудностей. Любые ошибки – это бесценный опыт, что делает нас сильнее. Будьте открыты для этого мира. За вашей спиной есть колоссальная поддержка родных и любимых.

Рак

Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами в личной жизни. Общение с дорогим вам человеком может зайти в тупик на почве несовместимости ваших интересов. Не ищите компромисс там, где его нет. Пришла пора научиться ценить комфорт, а не подстраиваться под чужое мнение.

Лев

Это ваш день! Вам по силам достичь всего, что вы задумали, хоть для этого придется приложить немало усилий. Помните, что успех не приходит сам по себе. Добившись высот, не останавливайтесь на достигнутом.

Дева

У вас может возникнуть непреодолимое желание изменить свою жизнь к лучшему. Но прежде чем делать выбор, хорошо взвесьте все за и против. Не торопитесь принимать импульсивные решения. Они могут вам дорого обойтись.

Весы

Вас ждут сюрпризы и подарки от ваших коллег. Не забудьте поблагодарить тех, кто сделал вам приятное. Важно не только получать, но и отдавать. Делитесь радостью с окружающими.

Скорпион

Будьте готовы к тому, что сегодня вам придется отказаться от чего-то ранее жизненно необходимого. Сделанный вами выбор позволит вам обезопасить себя и своих близких.

Стрелец

Не откладывайте свои планы на потом. Для вас наступил идеальный день для того, чтобы заняться любимым делом и немного поработать. Неожиданные хлопоты будут немного волнительны. Помните, хороший отдых – это смена деятельности.

Козерог

Вы можете столкнуться с трудностями и препятствиями на своем пути. Но не сдавайтесь, продолжайте двигаться вперед и не бойтесь ошибаться. Каждый опыт – это урок, который поможет вам стать лучше.

Водолей

Не стоит полагаться на случай. Ваша азартность может довести вас до беды. Потому берясь за дело, будьте готовы к любым неожиданностям и подготовьтесь к любому развитию событий. За ваши страдания финансовая удача ненадолго посетит вас.

Рыбы

Четверг окажется для вас насыщенным днем. Но не дайте своим эмоциям чрезмерно управлять вами. Сохраняйте спокойствие. Холодная голова поможет вам решить любые вопросы, связанные с рабочим процессом.

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