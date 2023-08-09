Квартира загорелась в многоэтажном доме на улице Карла Маркса в Ижевске

При пожаре никто не пострадал. Фото: скриншот из видео

9 августа, в 11:01 в многоэтажке на улице Карла Маркса в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На 7 этаже дома загорелась квартира. К приезду пожарных на улицу с балкона уже шел густой черный дым. Пожарные эвакуировали двоих человек, пострадавших нет. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска внесли изменения

В Удмуртии скончался доктор биологических наук Николай Ильминских

Кучка за 200, ведро – за 500: какие грибы продают в Ижевске и сколько они стоят