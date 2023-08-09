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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:45

21-летняя жительница Ижевска подозревается в хранении наркотиков

В Казани по подозрению в хранении запрещенных веществ задержали ижевчанку
Софья Кель
Возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело

Фото: Архив КП

По подозрению в хранении наркотиков в Казани задержали 21-летнюю жительницу Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Стражи порядка остановили ижевчанку возле одного из домов на проспекте Победы. В сумке девушки обнаружили сверток с 0,91 гр. порошка, в составе которого при экспертизе обнаружился мефедрон.

Ижевчанка призналась полицейским, что купила наркотики для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Девушке грозит штраф или лишение свободы до трех лет.

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