21-летняя жительница Ижевска подозревается в хранении наркотиков

Возбуждено уголовное дело
Фото: Архив КП
По подозрению в хранении наркотиков в Казани задержали 21-летнюю жительницу Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.
Стражи порядка остановили ижевчанку возле одного из домов на проспекте Победы. В сумке девушки обнаружили сверток с 0,91 гр. порошка, в составе которого при экспертизе обнаружился мефедрон.
Ижевчанка призналась полицейским, что купила наркотики для личного потребления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Девушке грозит штраф или лишение свободы до трех лет.
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