В Удмуртии простились с погибшим в Украине рядовым Алексеем Игнатьевым

Игнатьев Алексей Юрьевич. Фото: @id780942735

9 августа в Можге простились с погибшим в ходе СВО рядовым Алексеем Игнатьевым. Об этом ВКонтакте сообщил мэр города Эрик Уразов.

За проявленный герозм рядового посмертно представили к ордену Мужества. Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Семье погибшего оказывается вся необходимая поддержка.

Редакция «Комсомольской правды–Ижевск» выражает соболезнования родным и близким бойца.

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