«Операция коту нужна была срочно»: Более 30 тысяч рублей собрали на лечение кота, выпавшего из окна многоэтажного дома в Ижевске

Погибший кот. Фото: @fond_iggs

8 августа из окна многоэтажного дома на улице Красноармейская в Ижевске выпал домашний кот. О произошедшем сообщила директор фонда помощи ИГГС Анастасия Ячменькова.

«Увидела пост о том, что кота выбросили из окна, и написала автору. Так получилось, что мы были неподалеку, потому приехали, чтобы забрать пострадавшее животное», – рассказала Анастасия.

По словам очевидцев питомец сорвался примерно с 7 этажа здания и ударился головой об асфальт. При ударе о землю у кота сломались лапы и ребра, также пострадали внутренние органы и зубы. В таком плачевном состоянии животное добралось до газона, свернулось в клубочек и стало громко мяукать.

В то же время кот не давался в руки, и поэтому для транспортировки в ветклинику волонтерам пришлось завернуть его в плед, а затем поместить в коробку. Однако в больнице питомцу смогли оказать лишь первую помощь.

«Более серьезную помощь там оказать не могли, т.к. не было ортопеда-хирурга, а операция коту нужна была срочно», – пояснила директор фонда.

Для проведения операции Анастасия открыла сбор средств, куда тут же «посыпались» пожертвования. Но, к сожалению, это не спасло жизнь кота, – примерно в 12:00 животное погибло. К тому моменту на лечение питомца собрали уже более 30 тысяч рублей. 5 тысяч рублей от собранной суммы потратили на оплату лечения кота в ветклинике и кремацию. Оставшиеся деньги направили в благотворительные организации: передержке «Дома Кота» и котофонд «Спасем вместе».

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска внесли изменения

В Удмуртии скончался доктор биологических наук Николай Ильминских

Кучка за 200, ведро – за 500: какие грибы продают в Ижевске и сколько они стоят