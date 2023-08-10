Домашняя собака покусала мужчину в Ижевске

Хозяин собаки не прививал питомца от бешенства Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ижевске домашняя собака напала на мужчину 1997 года рождения и покусала его. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, ссылаясь на информацию ГУ ветеринарии региона.

Инцидент произошел 30 июня 2023 года. Хозяин не прививал собаку от бешенства, а после нападения на мужчину не отвел питомца в ветучреждение для клинического осмотра специалистами. Отметим, что животное также должны были посадить на 10-дневный карантин с целью исключения бешенства. Из этого следует, что справку о здоровье собаки потерпевшему не передали. Таким образом хозяин поставил под угрозу здоровье пострадавшего.

8 августа владельцу собаки объявили официальное предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Движение транспорта на перекрестке Удмуртская – Кирова в Ижевске закроют на 4 дня

«Прочно засела под самым сердцем»: ижевские врачи извлекли из груди военнослужащего полученную в зоне СВО пулю

Где получить и как использовать: 10 вопросов от родителей школьников о сертификате дополнительного образования в Ижевске