Уникальный случай: врачи помогли жительнице Удмуртии стать мамой после перенесенной операции на печени

Сейчас маму и ее девочку уже выписали из больницы Фото: Диля Ахмадишина

Врачи РКБ №1 Ижевска помогли перенесшей трансплантацию печени женщине стать мамой. Как сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии, специалисты назвали этот случай уникальным.

В течение многих лет пациентка страдала аутоиммунным гепатитом с прогрессированием печеночной недостаточности. Спасти жизнь женщине удалось лишь с помощью трансплантации печени, которую ей провели в 2022 году в Казани. Но уже спустя несколько месяцев после операции ижевчанка забеременела.

Женщина принимала медикаменты, которые могли негативно сказаться на ребенке. Также был риск отторжения новой печени и повторного развития гепатита. Но несмотря на все трудности пациентка решила сохранить беременность.

«Весь срок беременности пациентка наблюдалась у нас в Перинатальном центре РКБ №1 целой командой специалистов. Мы следили за развитием плода и за состоянием здоровья женщины. В итоге удалось довести беременность до 34 недели, и на свет появилась здоровая девочка», – поделилась заведующая Перинатальным центром РКБ №1 Елена Сахабутдинова.

На данный момент женщина и ее малышка уже выписались из больницы. По словам врачей, они обе чувствуют себя превосходно.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Движение транспорта на перекрестке Удмуртская – Кирова в Ижевске закроют на 4 дня

«Прочно засела под самым сердцем»: ижевские врачи извлекли из груди военнослужащего полученную в зоне СВО пулю

Где получить и как использовать: 10 вопросов от родителей школьников о сертификате дополнительного образования в Ижевске