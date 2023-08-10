В Удмуртии 14-летний мотоциклист столкнулся с «КамАЗом» и погиб

Фото: пресс-служба УГИБДД региона

Днем 9 августа в Сарапульском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

По данным ведомства, трагедия произошла около часа дня в селе Выезд. 14-летний подросток на мотоцикле при выезде со второстепенной дороги врезался в автомобиль «КамАЗ», который в данный момент двигался по главной дороге.

Во время столкновения мальчик получил множество травм, от которых скончался на месте до приезда скорой.

Устанавливаются причины ДТП.

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