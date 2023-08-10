Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 2:30

В Удмуртии 14-летний мотоциклист столкнулся с «КамАЗом» и погиб

Подросток скончался в результате ДТП в Сарапульском районе
Дана Солнцева
Фото: пресс-служба УГИБДД региона

Фото: пресс-служба УГИБДД региона

Днем 9 августа в Сарапульском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД региона.

По данным ведомства, трагедия произошла около часа дня в селе Выезд. 14-летний подросток на мотоцикле при выезде со второстепенной дороги врезался в автомобиль «КамАЗ», который в данный момент двигался по главной дороге.

Во время столкновения мальчик получил множество травм, от которых скончался на месте до приезда скорой.

Устанавливаются причины ДТП.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Движение транспорта на перекрестке Удмуртская – Кирова в Ижевске закроют на 4 дня

«Прочно засела под самым сердцем»: ижевские врачи извлекли из груди военнослужащего полученную в зоне СВО пулю

Где получить и как использовать: 10 вопросов от родителей школьников о сертификате дополнительного образования в Ижевске