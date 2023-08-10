Один из претендентов на выборах в депутаты Удмуртии скрыл судимость

В выборах примут участие 47 кандидатов. Фото: @ik_udm

В Удмуртии завершилась регистрация кандидатов на дополнительные и повторные выборы. Как сообщает пресс-служба избиркома, всего было выдвинуто 62 претендента на должность депутата.

Однако в результате на выборы зарегистрировали только 47 кандидатов, из них по 15 человек от «Единой России» и ЛДПР, 6 человек от КПРФ, 7 человек от партий «Справедливая Россия», «Патриоты», «За правду» и 4 самовыдвиженца. Число претендентов сократили из-за утраты статусов некоторых выдвиженцев, также двум кандидатам отказали в регистрации и один человек выбыл после регистрации из-за скрытой судимости. Выявить факт нарушения законодательства удалось благодаря правоохранительным органам.

«Я хочу поблагодарить те партии и кандидатов-самовыдвиженцев, которые сумели качественно и в срок представить все необходимые документы. У некоторых избирательных объединений возникали трудности, в том числе с проведением партийных мероприятий по выдвижению. Как результат – 6 отказов в заверении списка и 3 кандидата просто не представили документы в комиссии», – сообщила глава избирательной комиссии Светлана Пальчик.

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