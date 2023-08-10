Движение через перекресток 10 лет Октября и Удмуртская в Ижевске ограничат

Участок работ. Фото: ПАО «Т Плюс» в Удмуртии

В период с 11 августа по 15 октября по выходным в Ижевске ограничат движение транспорта на перекрестке улиц 10 лет Октября и Удмуртская. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

Ограничения вводят из-за работ энергетиков. Специалисты заменят 336 м тепломагистрали. Ремонт пройдет без длительных отключений ГВС у местных жителей. «Т Плюс» заверяет, что новые стальные трубы прослужат еще не менее 20 лет.

Во время прокладки теплосетей по выходным будет заужаться проезжая часть улицы Удмуртская перед перекрестком с улицей 10 лет Октября по направлению к центру города, движение ограничат на крайней правой полосе. В рабочие будни движение будет организовано в обычном режиме.

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