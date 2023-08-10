Гороскоп на день: 11 августа Близнецы обретут полезные знакомства, а Весы – стабильность в жизни

Вселенная подаст вам знак Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на пятницу для всех знаков зодиака.

Овен

День наполнен приключениями. Вы ощутите, как энергия бытия переполняет вас. Поддавайтесь азарту. Рискуя, вы добьетесь желаемого успеха.

Телец

В этот день миражи оживают вокруг вас, а дороги в будущее почти не видно. Прислушайтесь к голосу разума. Холодная голова даст вам шанс выстоять перед неизвестным и найти верную дорогу.

Близнецы

Общение с людьми предвещает для вас выгодные знакомства. В далеком будущем они могут сослужить вам добрую службу. Будьте готовы проявлять инициативу, чтобы запомниться всем.

Рак

Вам предстоит взглянуть на все под другим углом. Так вы увидите истинную картину мира, что вас окружает. Свежий взгляд подарит вам яркие эмоции и позволит справиться с трудностями, что тревожат вас.

Лев

Сегодня у вас появится желание побыть в одиночестве и отдохнуть от ежедневной суеты. Прислушайтесь к себе и отдохните. Здоровый сон поможет вам прийти в себя после тяжелого дня.

Дева

Желание получить новые знания необузданно. У вас появится возможность заполучить в свои руки запретный плод. Но будьте готовы к ответственности, которую он заставит вас принять. Плата слишком высока и не стоит риска.

Весы

Стремление добиться большего в конечном итоге вымотает вас. Вы ощутите, насколько вы на самом деле слабы. Не спешите бросаться в пучину перемен. Сейчас вам важнее найти стабильность в жизни.

Скорпион

Не стоит торопиться жить. Вы не способны влиять на повороты судьбы в данный момент. Перемены придут в вашу жизнь тогда, когда придет срок. А пока наслаждайтесь моментом.

Стрелец

Вы получите много информации и знаний об окружающем мире. Но нужны ли они вам? Сегодня не лучший день для принятия решений. Потерпите немного. Совсем скоро у вас появятся возможности для личностного развития.

Козерог

Стоит уделить время повседневным задачам. Не отвлекайтесь на мелочи и не тратьте время на ненужные дела. У вас одна жизнь. И шанса что-то сделать повторно у вас нет.

Водолей

Вы почувствуете, что устали от рутины. Пришла пора изменить подход к вашим повседневным задачам. Хобби помогут вам получить необходимый заряд энергии и вдохновения.

Рыбы

Вселенная не оставит вас в трудный момент. Ваш путь тернист, но вы сможете найти способ решения насущных проблем. Используйте все свои способности. Удача в ваших руках.

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