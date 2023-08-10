Двое молодых жителей Удмуртии получили травмы в пьяном ДТП

Молодые люди не были пристегнуты ремнями безопасности. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

9 августа 2023 года, около 1:00, в районе 317-го километра дороги, которая ведет к городам Ижевск и Пермь от трассы «М-7 Волга», произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Пьяный 21-летний водитель без прав не справился с управлением автомобиля марки «ВАЗ – 2114». В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В итоге водитель и его 17-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы. В ведомстве отмечают, что оба пострадавших не были пристегнуты ремнями безопасности.

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