800 км на велосипедах: семья из Ижевска рассказала о своем путешествии в Челябинскую область

Семья из Ижевска преодолела уже более 500 км. Фото: @fetromama
Ижевчанка Елена Котлярова с двумя сыновьями отправились на велосипедах в город Сатку в Челябинской области. Сейчас путешественники преодолели уже более 500 км, до пункта назначения им предстоит проехать еще около 300 км.
«Дети со мной ездят с самого рождения, мы катаемся по разным странам, городам, республикам», – рассказала Елена в интервью изданию «Саткинский рабочий».
До 2020 года семья путешествовала по Европе, но после закрытия границ стала осваивать Россию. Зимой ижевчанка просматривает карты, а летом составляет маршрут. Ранее Елена и ее сыновья путешествовали по Пермскому краю, по берегу Азовского моря и по Самарской области.
«У нас есть все необходимое для выживания на природе: палатка, спальники, коврики. Еду готовим на горелке. Завтрак и ужин всегда горячее, днем – перекусы в виде бутербродов», – поделилась Елена.
По словам ижевчанки, путешествия для нее – это знакомства с новыми людьми. Часто в пути женщина обращается к местным жителям за помощью, общается с ними и узнает новые истории.
«Нам в дороге постоянно помогают люди. Я не стесняюсь просить помощи, – если она нужна, я подхожу и прошу. Мне еще никогда не отказывали», – заключила женщина.
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