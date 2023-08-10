Более 300 тысяч рублей взыскали с экс-чиновницы в Удмуртии за полученные взятки

Общая сумма взяток превысила 300 тысяч рублей Фото: Амир Закиров

В Воткинске бывшую чиновницу осудили по обвинению в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Женщину обвинили во взяточничестве. В период с 2017 по 2022 год чиновница работала начальником органа опеки и попечительства администрации муниципалитета. Обвиняемая получала от представителей агентств недвижимости деньги за ускоренную подготовку и получение разрешений на совершение сделок с недвижимостью несовершеннолетних. Общая сумма взяток превысила 300 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и взыскал с нее полученные незаконным путем деньги. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора.

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