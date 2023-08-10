27-летнего жителя Ижевска подозревают в продаже наркотиков

Мужчина сделал в Ижевске 13 закладок с наркотиками Фото: Архив КП

В Ижевске по подозрению в продаже и хранении наркотиков задержали 27-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время задержания при себе у мужчины было более 75 гр. запрещенных веществ. А в квартире подозреваемого стражи порядка нашли еще 38 гр. наркотиков. На допросе ижевчанин пояснил, что является наркокурьером, а запрещенные вещества он получил от куратора, – они находились в тайнике в Завьяловском районе. Полученные наркотики мужчина собирался продать на территории Ижевска. Полицейским удалось найти 13 закладок, которые сделал подозреваемый.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 3, 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Мужчине грозит до 20 лет колонии.

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