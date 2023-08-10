40-летний житель Ижевска украл с предприятия щитовые опалубки на 230 тыс. рублей

Украденные металлические конструкции вернули владельцу Фото: Мария Бакланова

40-летний безработный житель Ижевска подозревается в краже 17 щитовых опалубок с предприятия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подозреваемый подружился со сторожем объекта и иногда заезжал к товарищу на работу для того, чтобы выпить вместе. В день совершения преступления мужчина также приехал на предприятие, но обнаружил, что друга на рабочем месте нет. Тогда ижевчанин вызвал погрузчик, а затем вывез металлические конструкции на общую сумму более 230 тысяч рублей. Украденное отвезли в ближайший пункт приема металла.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Стражи порядка изъяли похищенное имущество и вернули владельцу.

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