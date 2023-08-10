Сотрудница почты в Сарапуле присвоила более 60 тысяч рублей

Женщину признали виновной по статье «Присвоение». Фото: elements.envato.com

41-летнюю сотрудницу почты в Сарапуле обвинили в присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Воспользовавшись служебным положением, женщина украла деньги и вещи, которые принадлежали управлению федеральной почтовой связи Удмуртии. Общая сумма ущерба превысила 60 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение) и взыскал с осужденной украденные ей деньги. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Сарапула.

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