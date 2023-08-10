210 дополнительных учебных мест откроют в школах Ижевска

В новых кабинетах проведут ремонт и установят оборудование Фото: Олег УКЛАДОВ

К новому учебному году в школах Ижевска откроют 210 дополнительных учебных мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

7 новых кабинетов откроются в школах №8, 52, 91, 22, 62, 80, 93. В учебные помещения закупят технику и мебель. В кабинетах также отремонтируют полы, покрасят стены и установят раковины.

Напомним, ранее в школе на Берша в Ижевске открыли 6 дополнительных первых классов. Тем не менее, в городе все равно сохраняется острая потребность в новых учебных местах. По информации Управления образования городской администрации, для избавления от продленки в Ижевске нужно построить не менее 10 новых школ.

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