Погода в Ижевске на день: 11 августа температура воздуха не будет превышать +27 градусов

Прогноз для ижевчан на пятницу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 11 августа в столице региона ожидается небольшая облачность. Осадков не будет. В течение суток сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.

Температура воздуха днем составит +25.. +27°С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 4-9 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, будет до +13°С и по-прежнему сухо. Погода до утра установится почти безветренная.

Желаем вам отличного дня!

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