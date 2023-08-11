Погода в Ижевске на день: 11 августа температура воздуха не будет превышать +27 градусов

Прогноз для ижевчан на пятницу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 11 августа в столице региона ожидается небольшая облачность. Осадков не будет. В течение суток сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере.
Температура воздуха днем составит +25.. +27°С. Скорость северо-восточного ветра достигнет 4-9 м/с.
Вечером, по данным гидрометцентра России, будет до +13°С и по-прежнему сухо. Погода до утра установится почти безветренная.
Желаем вам отличного дня!
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