600 книг Святого Евангелие передали Глазовской межрайонной больнице в Удмуртии

Фото: vk.com/gm_bolnitsa

Глазовская межрайонная больница получила 600 книг Святого Евангелие. Об этом сообщается на официальной странице медучреждения ВКонтакте.

Книги главному врачу Василию Ремнякову лично передал Георгий Кормышаков – иерей Глазовской епархии. Священное Писание пообещали разложить по тумбочкам пациентов в стационаре, чтобы люди при желании смогли ознакомиться со словом Божьим.

А еще такую книгу можно получить в подарок, если обратиться в оборудованную в здании больницы молитвенную комнату (она расположена на 3 этаже рядом с травматологией).

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