Проезд свободен в обе стороны: движение на мосту через реку Большая Сарапулка возобновили

Ремонт моста продолжится без ограничений движения. Фото: @a.gorbachevv

10 августа проезд по мосту через реку Большая Сарапулка возобновили. Об этом ВКонтакте сообщил вице-премьер правительства Удмуртии Игорь Асабин.

Сейчас свободный проезд открыт в обе стороны. По словам руководителя муниципалитета, дальнейший ремонт моста продолжится без перекрытия движения. В ближайшее время подрядчик закончит с укладкой асфальта на тротуаре, а также установит перила, нанесет дорожную разметку и укрепит конусы насыпи и русла реки.

Напомним, ремонт моста начался в марте 2022 года. Объект должны были сдать в ноябре того же года, но из-за отсутствия необходимых деталей ремонт пришлось приостановить, а контракт с подрядчиком – расторгнуть. Новая подрядная организация приступила к работам в апреле 2023 года. Мост обещали открыть 1 июля, но из-за проблем с поставкой бетона сроки вновь перенесли.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тонущую 80-летнюю женщину спасли на реке Кама в Сарапуле

Движение транспорта ограничат на участке улицы Ленина в Ижевске до 13 августа

Снова в школу: сколько стоит собрать рюкзак первоклассника в Ижевске