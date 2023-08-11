Безопасные условия для горожан: в Ижевске наносят новую дорожную разметку

Работы по обновлению разметки уже начались. Фото: @gulyaev_v

До конца августа в Ижевске обновят дорожную разметку на 382 пешеходных переходах. Об этом ВКонтакте сообщил врип главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Работы проводят перед началом нового учебного года. «Зебры» обновят в районах школ, детских садов и университетов.

«Наша задача – создать безопасные условия передвижения для юных ижевчан», – заключил Гуляев.

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