Стоянка с грузовыми автомобилями загорелась в Удмуртии 11 августа

Причина пожара неизвестна. Фото: МЧС Удмуртии

11 августа, в 2:30 на парковке в промышленной зоне в деревне Пирогово в Завьяловском районе произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По неизвестной причине загорелись три грузовика. В результате пламя полностью уничтожило большегрузы марок «КамАЗ» и MAZ, а также повредило автомобиль Shacman.

Общая площадь пожара составила 69 кв.м. Пожарным удалось спасти от огня два грузовика Shacman и MAZ. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

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