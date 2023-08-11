Экс-постпред главы Удмуртии Сергей Смирнов перешел на работу в АО «Русатом»

Бывший постпред главы Удмуртии Сергей Смирнов продолжит карьеру в госкорпорации «Росатом» Фото: Мария Бакланова

Бывший постпред главы Удмуртии при президенте России Сергей Смирнов продолжит карьеру в госкорпорации «Росатом». Об этом экс-политик сообщил нашим коллегам из «Ъ-Удмуртия».

Смирнов не раскрыл новую должность, которую будет занимать, но ранее, «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к администрации президента, сообщили, что экс-постпред главы Удмуртии займет пост советника гендиректора АО «Русатом – инфраструктурные решения», дочерней структуры «Росатома», и будет заниматься взаимодействием с органами власти.

Напомним, 4 июля Александр Бречалов заявил о том, что Смирнов уходит из команды главы Удмуртии. Причиной было указано продолжение работы на новой должности.

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