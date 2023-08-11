Гороскоп на день: 12 августа Раки проведут день в поисках душевного равновесия, а Водолеи – вдохновения

Вселенная подаст вам знак Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на субботу для всех знаков зодиака.

Овен

У вас достаточно энергии и энтузиазма, чтобы добиться любых поставленных перед вами задач. Но при этом будьте осторожны с финансами. Соблазн потратить больше, чем можете себе позволить, слишком велик.

Телец

Пытаясь исправить сложившуюся ситуацию, вы непременно столкнетесь с препятствиями, о которых вас ранее предупреждали ваши более опытные коллеги. Проявите терпение. Рано или поздно удача улыбнется вам.

Близнецы

Велика вероятность того, что вам придется сменить род деятельности, чтобы достичь своих идеалов. Не бойтесь пробовать себя в новых амплуа. За вашей спиной стоят надежные люди.

Рак

У вас появится много возможностей для самореализации. Саморазвитие и медитативные практики помогут вам вернуть душевное равновесие и отдохнуть как душой, так и телом.

Лев

Хороший день для того, чтобы провести его с семьей. Активный отдых, поход или просто занятия спортом помогут вам прийти в тонус и поднять настроение окружающим.

Дева

Вы добьетесь неожиданных успехов на работе. Сумеете закончить некоторые дела, которые не могли завершить длительное время, а также разрешить некоторые непредвиденные ситуации.

Весы

У вас возникнет чувство неуверенности в том, что вы делаете. Виной тому будет мелкая ссора с любимым человеком. Не дайте мраку проникнуть глубоко в ваше сердце. Все не так, как кажется. Просто посмотрите на всю ситуацию со стороны.

Скорпион

Вы почувствуете большую мотивацию и желание перемен. Шанс начать их не заставит себя долго ждать. Но прежде чем кардинально менять жизнь, спросите себя: нужно ли вам это на самом деле?

Стрелец

У вас появится возможность проявить свою креативность и творческую индивидуальность. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новое. Пришла пора наслаждаться жизнью.

Козерог

Разногласия с близкими людьми удастся сгладить хотя бы на время. Пусть будущее туманно, это не повод опускать руки. Если счастье в мелочах, то пора бы его найти.

Водолей

Это отличное время для поиска себя и своего места в жизни. Удача не покинет вас в течение целого дня. Прогулка по городу подарит вам массу позитивных эмоций.

Рыбы

Сегодня вам потребуется немало самодисциплины, чтобы справиться со всеми делами. Несмотря на то, что работы будет много, постарайтесь немного расслабиться. Действуйте вдумчиво и в своем темпе. Иногда спешка – это зло.

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